An einer Schule in Berlin-Neukölln scheint ein harmloser Streit in eine Massenschlägerei ausgeartet zu sein. Beteiligt waren neben Schülern und Lehrerinnen auch Polizisten, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Rektorin einer Oberschule in der Gropiusstadt musste mit einer gebrochenen Hand ins Krankenhaus gebracht werden.