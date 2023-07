Ein Polizeiauto fährt in Berlin-Zehlendorf am Stadtrand durch den Wald. Ein gefährliches Wildtier soll in der Nacht zum Donnerstag entlaufen sein und hat in Brandenburg und Berlin eine große Suchaktion ausgelöst.

Das Tier, das mutmaßlich am südlichen Berliner Stadtrand gesichtet wurde, bleibt verschwunden. In der Nacht fanden sich trotz Nachtsichtgeräten und einer Drohne keine neuen Spuren, eine Kotprobe wird immer noch untersucht. Auch professionelle Fährtensucher sind unterwegs.

Die Polizei sucht weiterhin nach einer freilaufenden Raubkatze in Berlin und Brandenburg. Derzeit sind damit etwa 100 Einsatzkräfte beschäftigt, wie die Berliner Polizei mitteilte. In der Nacht gab es demnach keine neuen Erkenntnisse zum Aufenthaltsort. Die Suche konzentriert sich nach Angaben einer Sprecherin in Berlin weiterhin auf die südlichen Stadtbezirke. Wie genau die Maßnahmen im Tagesverlauf aussehen werden, ist bislang nicht bekannt.

Eine mögliche Spur wurde bereits am Donnerstagabend im Wald gefunden: Diese Kotprobe wurde zur Analyse ins Labor gebracht. Das Ergebnis steht der Gemeinde Kleinmachnow zufolge noch aus. Eine Sprecherin sagte, es werde am frühen Nachmittag eine Pressekonferenz mit den aktuellen Erkenntnissen geben.

Professionelle Tierspurensucher werden den Wald durchforsten, wie der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert (SPD), im RBB ankündigte. "Es kann nicht tagelang so weitergehen", sagte Grubert mit Blick auf den Großeinsatz der Polizei.

In der Nacht zum Donnerstag soll eine freilaufende Raubkatze in Kleinmachnow in Brandenburg an der Grenze zu Berlin gesichtet worden sein. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo eines Zeugen zeigt ein Tier zwischen Büschen und Bäumen umherschleichen. Das Video schätzen die Ermittlungsbehörden als echt ein. Auch Polizisten meinen, die Raubkatze "gesichert" gesehen zu haben, wie eine Sprecherin sagte. Weitere mögliche Sichtungen gab es am Donnerstagnachmittag und abends auf Berliner Stadtgebiet, nahe der südlichen Grenze zu Brandenburg.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Hinweise auf Löwengebrüll haben sich nach Angaben der Polizei nicht bestätigt. "Unsere Kolleg. sind dem zusammen mit einem Veterinärmediziner und dem Stadtjäger nachgegangen. Auch mit Hilfe einer Drohne konnten die Hinweise nicht bestätigt werden", twitterte die Berliner Polizei. Inzwischen heißt es, Jugendliche hätten das Geräusch über eine Bluetooth-Box abgespielt.

Experte: Ich sehe nur zwei Wildschweine

Der Berliner Wildtierexperte Derk Ehlert ist skeptisch, ob tatsächlich eine Raubkatze frei durch Berlin und Brandenburg läuft. Er könne auf dem bekannten Video nur zwei Wildschweine erkennen, die von links nach rechts laufen, sagte er am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. "Ich glaube aber natürlich den Zeugen, den Kollegen von der Polizei in Berlin, die ein derartiges Tier auch real gesehen haben", ergänzte Ehlert. Dennoch mache es ihn stutzig, dass bisher keine Spuren gefunden werden konnten. "Grundsätzlich kann ein Löwe nicht einfach weg sein, auch so eine Löwin nicht. Sie hinterlässt Spuren", sagte der Wildtierexperte. "Es ist schon sehr auffällig, dass an der Stelle, wo das Tier gesehen und gefilmt wurde, nicht mal ein Trittsiegel zu sehen ist." Dennoch könne es sein, dass das Tier in Berlin und Brandenburg rumläuft.

Am Donnerstagabend waren etwa 220 Polizistinnen und Polizisten im Bereich Zehlendorf im Einsatz, wo es mögliche Sichtungen gab, sagte eine Polizeisprecherin. Beteiligt an der Suche waren Veterinärmediziner und der Stadtjäger. Es wurden Nachtsichtgeräte und eine Nachtsichtdrohne eingesetzt. "Wir beobachten die Wälder, wir gehen aber nicht mehr in sie hinein", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht.

Aus Sicht des Veterinärmediziners Achim Gruber von der Freien Universität Berlin bleiben Zweifel, ob es sich wirklich um eine Löwin handelt. "Ich halte es für möglich, dass das eine Löwin ist, bin aber nicht davon überzeugt", sagte Gruber im "RBB-Spezial". Er setze auf die Jagdhunde, die nach dem Tier suchten. Wenn diese keine Spuren fänden, sei dies "ein starkes Puzzlestück" gegen die Hypothese, dass man es mit einer Löwin zu tun habe. Und falls es tatsächlich eine Löwin ist, dann bleibt die Frage: Woher kommt sie? Aus den Zoos, Tierparks und Zirkussen dieser Region jedenfalls nicht, wie die Polizei in der Nacht herausfand. In Brandenburg sind 23 Löwen gemeldet - in drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und einer privaten Haltung. Der private Halter wurde überprüft, das Tier sei noch da, sagte ein Polizeisprecher.