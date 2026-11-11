Der Tatverdächtige im Fall Lisa T. ist tot. Der 22-Jährige starb am Mittwochmorgen um 6.25 Uhr in einem Krankenhaus, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin , Alan Bauer, auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte der Tagesspiegel berichtet, dass der Mann seine schweren Verletzungen nicht überlebt hat.

Der Verdächtige wurde am Sonntag in dem Haus in Brandenburg gefasst, in dem die Leiche von Lisa lag. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude im Bad Freienwalder Ortsteil Altglietzen auftauchte. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde dort seitdem intensivmedizinisch behandelt.

Der Mann stammt aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn in der Gegend des Wohnhauses des Mädchens. Die Polizei durchsuchte inzwischen seine Wohnung und beschlagnahmte Beweise. Der 22-Jährige kannte Lisa zuvor nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht.

Allerdings laufen bereits seit Januar 2025 Ermittlungen gegen ihn wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte. Im März 2025 wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Datenträger mit mehr als 900 Dateien, also meist Fotos oder Filme, wurden dabei beschlagnahmt.

Fall Lisa: Tatverdächtiger ist gestorben dpa

Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, ist weiterhin nicht bekannt. Lisa hatte ihre Wohnung vor einer Woche morgens verlassen, um zu ihrer Schule zu fahren. Dort kam sie nicht an. Die Polizei suchte aufwendig nach ihr. Letztlich führte aber ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs zu dem leer stehenden Haus, in dem ihre Leiche gefunden wurde.