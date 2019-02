21. Februar 2019, 11:48 Uhr Berlin Dreijährige erstochen - Mutter festgenommen

Kriminaltechnikerinnen der Polizei am Tatort in Berlin Lichtenrade.

Der Vater fand das Mädchen schwer verletzt in der Wohnung. Nun ermittelt die Mordkommission.

In einer Wohnung im Berliner Stadtteil Lichtenrade ist eine Dreijährige getötet worden. Die Mutter gilt als tatverdächtig und wurde festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Mordkommission ermittelt.

Nach Polizeiangaben hatte der Vater das Mädchen am späten Mittwochabend schwer verletzt in der Wohnung gefunden. Die Rettungskräfte wurden gegen 21.30 Uhr alarmiert. Das Kind kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wo es starb. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.