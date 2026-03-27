Die Dinger heißen „Dum Bum 5 G“ oder „Viper12“, und der Angeklagte soll sie praktischerweise gleich im Schlafzimmer gelagert haben. Randvoll gefüllte Pappkartons stapelten sich da laut Polizei bis auf den Schrank und auf dem Fensterbrett, darin Blitzknallkörper, Abschussbatterien und teilweise hochexplosive Pyrotechnik. Sie kann schon mal eine Hand wegreißen oder ein ganzes Leben. Jetzt allerdings hat es das Geschäft von Bilal F. erwischt.