Angst? Ach wo, sagt der Friseur. Er schüttelt den Kopf. Zum Fürchten sei Kreuzberg natürlich nicht. Aber es wächst jetzt die Wut bei Leuten wie ihm, sagt er, weil hier mehrfach scharf geschossen wurde bei Nacht in einer Wohngegend, die unauffällig war über Jahrzehnte. Auch nebenan sind schon Einschusslöcher in der Scheibe. „Ich finde es richtig beunruhigend.“