Angst? Ach wo, sagt der Friseur. Er schüttelt den Kopf. Zum Fürchten sei Kreuzberg natürlich nicht. Aber es wächst jetzt die Wut bei Leuten wie ihm, sagt er, weil hier mehrfach scharf geschossen wurde bei Nacht in einer Wohngegend, die unauffällig war über Jahrzehnte. Auch nebenan sind schon Einschusslöcher in der Scheibe. „Ich finde es richtig beunruhigend.“
Waffengewalt in Berlin„Wir wollen die nicht“
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Sie feuern vor aller Augen auf Autofahrer, Scheiben und Geschäfte. Schutzgelderpresser sollen in Berlin für zahlreiche Schießereien verantwortlich sein. Ihre Opfer suchen die Täter sich sehr gezielt aus.
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Angriffe wie in Solingen und Aschaffenburg haben das Land aufgewühlt. In Berlin gibt es nun drei Messerverbotszonen. Aber macht das die Stadt wirklich sicherer? Auf Kontrollgang mit einer Streife.
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