In Berlin gibt es eine neue Stimme und Bus und Bahn, in Indien werden aus weggeworfenen Masken Bausteine gerfertigt und in Großbritannien gehen die Royals ins Theater: die Leute des Tages.

Detailansicht öffnen (Foto: Oliver Lang/dpa)

Philippa Jarke, 45, Schauspielerin, begleitet die Berliner künftig jeden Tag. Sie ist die neue Stimme der Berliner Verkehrsbetriebe für die Ansagen in Bus, U-Bahn und Tram. Bereits am Wochenende war die Stimme der Synchronsprecherin in Bussen zu hören, die Straßenbahn folgt in wenigen Wochen. Bei der U-Bahn sei die Umstellung etwas aufwendiger und komme deshalb erst 2021, teilte die BVG am Sonntag mit. Die neue Stimme sei ein Echo der Stadt: "Etwas rau, aber immer sympathisch und authentisch." Jarke hatte sich bei einem Stimmcasting unter rund 1000 Mitbewerbern durchgesetzt. In mehr als 100 Stunden wurden 4200 Sprach-Dateien mit allen Haltestellen und weiteren Ansagen aufgenommen.

Detailansicht öffnen (Foto: Florian Peljak)

Rainer Maria Schießler, 60, Pfarrer und Bestseller-Autor aus München, freut sich auf Silvester. Weil das Böllern diesmal verboten sei, werde nun endlich das Glockengeläut der Kirchen zum Jahreswechsel gehört, sagte der katholische Priester in der Live-Sendung "Der Sonntags-Stammtisch" im BR-Fernsehen. Zuletzt habe er sich immer geärgert, dass dieses wegen des Lärms der Raketen und Böller untergegangen sei. "Ich habe sechs Glocken und wir läuten eine Viertelstunde", kündigte Schießler an.

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Binish Desai, 27, indischer Firmengründer, baut auf Masken. Aus desinfizierten und geschredderten blauen oder grünen OP-Masken und Schutzanzügen fertige er Bausteine, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Hinzu komme eine Abfallmasse, die bei der Papierproduktion entsteht, und ein Bindemittel. Es habe ihm Sorge bereitet, sagte Desai, dass nach Schätzungen weltweit pro Monat coronabedingt 129 Milliarden Masken und 65 Milliarden Plastikhandschuhe genutzt werden - und alle irgendwann auch im Müll landeten. Nach eigenen Angaben hat er seit dem Produktionsstart im September mehr als 45 000 solcher Bausteine produziert, die jeweils rund 3 Cents kosten. Sie würden beim Bau von Privathäusern und Fabriken verwendet. "Einige Kunden fragten zuerst, ob in den Bausteinen das Virus drin ist, aber dann habe ich ihnen den Herstellungsprozess erklärt." (Streiflicht)

Detailansicht öffnen (Foto: Aaron Chown/dpa)

Prinz William und Herzogin Kate, beide 38, haben einen Ausflug gemacht. Der Zweite in der britischen Thronfolge und seine Frau führten den staunenden Nachwuchs am Freitagabend erstmals über einen roten Teppich, und zwar im Palladium-Theater im Londoner West End, wo ein "Pantomime-Stück" aufgeführt wurde. Damit sind in Großbritannien farbenfrohe Aufführungen für Kinder in der Weihnachtszeit gemeint, die nicht unbedingt einen inhaltlichen Bezug zu dem Fest haben. Prinz George, 7, Prinzessin Charlotte, 5, und Prinz Louis, 2, beobachteten auf dem roten Teppich als Elfen verkleidete Schauspieler, bevor sie eine Vorstellung des Stücks "Pantoland" zu sehen bekamen.