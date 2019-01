23. Januar 2019, 09:07 Uhr Berlin Unbekannte brechen mit Auto in Juwelier ein

Einbruch bei Berliner Juwelier: Das Auto, mit dem zwei Unbekannte in das Schaufenster fuhren, steht noch am Tatort.

Zwei Maskierte fahren mit einem Auto mehrfach gegen das Schaufenster, bis es zerbricht. Sie erbeuten Uhren und Schmuck.

Zwei Unbekannte sind am Dienstagabend mit einem Auto in das Geschäft eines Berliner Juweliers gefahren und haben Uhren und Schmuck erbeutet. Ein 57-jähriger Mitarbeiter erlitt dabei einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren die Täter am frühen Abend mit einem Auto mehrfach gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts an der Ecke Rankestraße/Los-Angeles-Platz nahe des Kurfürstendamms gefahren. Als die Scheibe zerbrach, gelangten die beiden Maskierten in den Laden und bedrohten zwei Angestellte mit einer Waffe. Anschließend erbeuteten sie Uhren und Schmuck und flüchteten zu Fuß.

Der Einbruchwagen war der Polizei zufolge Mitte Januar in Neukölln gestohlen worden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Das Schmuckgeschäft grenzt an ein Luxushotel. In der Gegend rund um Berlins bekannteste Einkaufsmeile gibt es immer wieder vergleichbare Überfälle, vor allem auf Juweliere, Luxusuhrenläden und das "Kaufhaus des Westens" (KaDeWe).