20. Januar 2019, 18:43 Uhr Berlin Hart, aber herzlich

Mit einem speziellen Herzschlag-Detektor möchte die Hauptstadt die Ausbruchsserie in Gefängnissen beenden.

Nach einem spektakulären Ausbruch aus dem Berliner Gefängnis Tegel vor knapp einem Jahr wird dort jetzt mit hochsensibler Technik kontrolliert. "Der erste Herzschlagdetektor ist im Einsatz", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) der Deutschen Presse-agentur. In jedem Fahrzeug, das die Haftanstalt verlässt, erfasst das 150 000 Euro teure Gerät in Sekundenschnelle menschliche Geräusche. Damit soll erkannt werden, wenn sich ein Gefangener herausschmuggelt. Das Kontrollsystem gibt es bundesweit nur in einigen Haftanstalten. Anfang Februar 2018 war es einem Gefangenen in Tegel gelungen, in einen Lieferwagen zu klettern und unbemerkt nach draußen zu kommen. Es war das zehnte Mal innerhalb von sechs Wochen, dass ein Häftling aus einem Berliner Gefängnis entkam. Alle Verurteilten kehrten wieder zurück oder wurden gefasst. Bis zum Jahresende sollen nun auch die Haftanstalten in Moabit, Plötzensee, Heidering, die Jugendstrafanstalt sowie das Frauengefängnis mit Detektoren ausgestattet werden, sagte der Grünen-Politiker. Insgesamt ist der Einsatz von zwölf Geräten geplant. Die Kosten seien mit 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Überlisten ließe sich ein Herzschlagdetektor nur mit einem Training, bei dem das Herz kurzzeitig aussetze, sagte Behrendt.