Das Feuer im Grunewald hat sich in der Nacht zum Freitag nicht über den Sperrkreis hinaus ausgebreitet. Die Autobahn Avus im Südwesten Berlins bleibt aber gesperrt. "Die Brände konnten innerhalb der Ringstellung gehalten werden", teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen auf Twitter mit. In einer ersten Lagebesprechung am Morgen soll das weitere Vorgehen besprochen werden. Auch der Zugverkehr sei von den Verkehrseinschränkungen weiter betroffen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher.

In der Nacht sei weitere Spezialtechnik eingetroffen, die bei der Erkundung der Sperrzone helfen könne. Dabei handele es sich um drei ferngesteuerte Roboter, die tiefer ins Gebiet vordringen könnten. Auch gepanzerte Fahrzeuge, die löschen könnten, seien gebracht worden. Das Hauptproblem sei weiterhin der Sprengplatz, wo der Brand ausgebrochen war, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. "Wir müssen damit rechnen, dass es weiter zu Detonationen und zum Trümmerflug kommt." Auf dem Platz lagert Munition. Der Einsatz eines mit Kameras ausgestatteten und ferngesteuerten Spezialroboters der Bundeswehr, mit dem die Lage auf dem Sprengplatz erkundet werden sollte, musste am Abend abgebrochen werden.

Die Einsatzkräfte hatten am Donnerstag rund um den Sprengplatz einen Sperrkreis von etwa 1000 Metern gezogen. Am späten Donnerstagnachmittag gab es innerhalb der Sicherheitszone die ersten Löscharbeiten. Einsatzkräfte hatten die angrenzenden Waldgebiete bewässert, um ein Ausbreiten der Flammen zu erschweren.

Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen. Noch vor Sonnenaufgang waren Explosionen zu hören, im Gebiet rund um den Sprengplatz im Grunewald loderten Flammen. Die Brandursache ist weiter unklar - und auch die Frage, ob es zuerst brannte oder zunächst zu Explosionen kam. Im Lauf des Donnerstags breitete sich das Feuer in dem trockenen Waldgebiet deutlich aus.

Die Feuerwehr habe aus anderen Bundesländern sowie von der Bundeswehr Unterstützung in Form von vier gepanzerten Kettenfahrzeugen erhalten, sagte ein Sprecher. Dazu zähle etwa ein Löschpanzer, wodurch die Einsatzkräfte neue Möglichkeiten erhielten. Wohngegenden sind nach Angaben der Feuerwehr durch den Brand nicht in Gefahr, die nächsten Wohngebäude seien mindestens zwei Kilometer entfernt. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Davon sind auch die Autobahn Avus und Teile des Regional-, Fern- und S-Bahnverkehrs betroffen.