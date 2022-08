Von Oliver Klasen

Wer im Westteil Berlins oder in einer der angrenzenden Gemeinden in Brandenburg lebt, ist am Donnerstagmorgen womöglich vom Lärm der Feuerwehrsirenen geweckt worden. Um 5.12 Uhr verschickt die Berliner Feuerwehr eine amtliche Gefahrendurchsage: "Großbrand im Forst Grunewald".

Aus den Meldungen, die von Feuerwehr und Polizei in den Stunden danach kommen, wird schnell klar: Die Lage ist ernst. Denn es handelt sich nicht um einen normalen Waldbrand in dem von vielen Menschen im Westen Berlins geschätzten Erholungsgebiet, sondern um einen Einsatz an einem wirklich gefährlichen Ort, an dem explosive Materialien in großer Menge lagern.

Detailansicht öffnen Schwarzer Rauch steht über Berlin, selbst von Kreuzberg aus konnte man das Feuer sehen. (Foto: Gerd Roth/dpa)

Ort des Geschehens ist ein Sprengplatz der Polizei, der, etwa auf Höhe der Anschlussstelle Hüttenweg, westlich der Autobahn A115, mitten im Grundwald liegt. An dieser Stelle, und das ist das Problem in diesem Fall, lagern 50 Tonnen Kampfmittel sowie Feuerwerkskörper, wie der Sender RBB schreibt.

Vermutlich gab es eine unbeabsichtigte Explosion auf dem Sprengplatz

Die Ursache des Unglücks ist am Vormittag, wenige Stunden nach Ausbruch des Feuers, noch nicht genau klar, vermutlich hat es eine unbeabsichtigte Explosion auf dem Sprengplatz gegeben, die in der Folge weitere Explosionen ausgelöst hat. Wie der RBB schreibt, ist die Feuerwehr um 3.24 Uhr alarmiert worden. In sozialen Netzwerken sind Videos zu finden, die einzelne der Detonationen aus der Ferne zeigen.

Die Bild-Zeitung veröffentlicht auch ein zunächst auf Twitter aufgetauchtes Video, dass einen glutrot erleuchteten Nachthimmel hinter Bäumen zeigt. Aufgenommen ist es von außerhalb eines mit Stacheldrahtzaun abgetrennten Bereiches. Während des etwa 45 Sekunden dauernden Videos sind immer wieder laute Explosionen zu hören und Leuchtfeuer zu sehen, die wie Silvesterraketen aussehen. Die Echtheit des Videos ist aber bisher nicht von der Feuerwehr oder sonst von unabhängiger Seite bestätigt worden.

Detailansicht öffnen Die Luftaufnahme der Berliner Feuerwehr zeigt den Brand von oben. Die Fläche, ist mit 1,5 Hektar relativ klein, es besteht aber die Gefahr weiterer Explosionen. (Foto: -/dpa)

Klar ist: Aufgrund von immer wieder neuen Explosionen und umherfliegenden Trümmerteilen an dem Sprengplatz kann die Feuerwehr nicht mit dem Löschen beginnen. Die Einsatzkräfte haben sich zunächst auf 1000 Meter Abstand zurückgezogen, so dass das Feuer unkontrolliert weiter lodert. "Das bereitet uns Sorge", sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Die Lage sei unübersichtlich.

Die Fläche, die in Brand steht, ist zwar im Vergleich zu den kürzlich aufgetretenen Waldbränden in Brandenburg mit 1,5 Hektar relativ klein. Es besteht den Einsatzkräften zufolge aber eine "enorme Gefahr", dass es zu weiteren Explosionen kommt.

Straßen wurden gesperrt, Beeinträchtigungen gibt es auch im Bahnverkehr

Mehrere Straßen sind gesperrt, darunter die Autobahn A 115 mit der alten Rennstrecke Avus, eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen Berlins, über die im Berufsverkehr normalerweise Zehntausende Autos aus Brandenburg in den Westteil Berlins fahren. Die Avus, so gibt die Polizei am Vormittag bekannt, soll vermutlich den ganzen Donnerstag über gesperrt bleiben. Das dürfte ein Verkehrschaos im Westen der Stadt auslösen.

Beeinträchtigungen gibt es auch im Bahnverkehr. Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, dass sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr unterbrochen sind.

Die Feuerwehr warnt die Bevölkerung dringend davor, den Grunewald zu betreten. Das Gebiet ist großräumig abgesperrt. Bewohner in den umliegenden Vierteln sollen Fenster und Türen geschlossen halten, außerdem Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Es bestehe allerdings kein unmittelbares Risiko, dass das Feuer auf Häuser übergreife, denn die nächsten Wohngebäude seien mindestens zwei Kilometer entfernt.

Detailansicht öffnen Polizisten machen sich bereit, um gegebenenfalls zu räumen. Die Feuerwehr warnt davor, den Grunewald zu betreten. (Foto: Paul Zinken/dpa)

Mindestens 120 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Außerdem helfen Spezialkräfte der Bundeswehr bei den Löscharbeiten. Wasserwerfer und Räumpanzer sind zusätzlich angerückt, ein Löschhubschrauber ist angefordert. Die Trockenheit im Grunewald und noch auf dem Platz gelagerte Munition seien eine große Herausforderung bei den Arbeiten.

Das Feuer breitet sich ringförmig aus, heißt es von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte haben einem Sprecher zufolge in einem Radius von 1000 Metern um den Brandherd damit begonnen, die angrenzenden Waldgebiete zu bewässern. Auf diese Weise soll ein Ausbreiten der Flammen erschwert werden.