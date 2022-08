Der Brand im Berliner Grunewald ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Auf dem Sprengplatz der Polizei, wo am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen war, gibt es weiter Brände. "Dort besteht natürlich eine enorme Gefahr", sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein am Samstag in Berlin. Auf dem Sprengplatz gebe es drei vom Sprengmeister definierte Hotspots. "Die werden jetzt gekühlt mit Robotertechnik." Dafür würden gepanzerte Fahrzeuge und Roboter eingesetzt.

Ein Problem sind der Feuerwehr zufolge die extremen Temperaturen, am Freitag waren bis zu 700 Grad gemessen worden. Zu neuen Messungen wollte Kirstein keine Angaben machen. "Es wird permanent überwacht", sagte er. Dies fließe in die Bewertung mit ein. Das Ziel sei zunächst die Einschränkung des Sperrkreises von aktuell 1000 Meter um den Sprengplatz. Die nahe gelegene Stadtautobahn Avus und die Bahnstrecke sind weiterhin gesperrt. "Bahnverkehr und Avus befinden sich im Kreis von 1000 Metern, aber relativ am Rand", sagte Kirstein. Ziel sei, zumindest den Bahnverkehr freizugeben, weil die Strecke "am äußersten Rand des Kreises" verlaufe.

Dies hänge davon ab, wie der Sprengmeister die Gefahr der Wärme auf dem Sprengplatz für dort gelagerte Munition und Kampfmittel bewerte. Im umliegenden Wald konnte eine Ausweitung des Brandes in der Nacht verhindert werden. "Wir haben kleinere Brandnester immer wieder abgelöscht", sagte Kirstein. Die Situation müsse laufend neu bewertet werden, etwa ob ein Vorgehen auch mit Feuerwehrkräften möglich ist. "Aber dafür bedarf es erst einmal ein Stück weit mehr Sicherheit auf dem Sprengplatz."

Rund um den Einsatzort hatte die Feuerwehr bereits am Donnerstag einen Sicherheitsradius von 1000 Metern verhängt. Die Bahnstrecke zwischen den Hauptbahnhöfen in Berlin und Potsdam ist wegen des Einsatzes gesperrt. Betroffen sind S-Bahnen ebenso wie Regionalzüge, IC und ICE.