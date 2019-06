12. Juni 2019, 19:35 Uhr Starke Gewitter Berliner Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

Über Berlin und Teilen Brandenburgs gehen am Mittwochabend erneut schwere Gewitter nieder.

Bereits am Dienstagabend hatte die Feuerwehr zahlreiche unwetterbedingte Einsätze absolvieren müssen.

Nach den starken Regenfällen am Dienstag in Berlin und Brandenburg gibt es auch am Mittwochabend schwere Unwetter. Die Meteorologen warnen in dem betroffenen Gebiet vor schweren Gewittern mit extremen Starkregen, Orkanböen und großen Hagelkörnern.

Der Himmel über Berlin verdunkelte sich in einigen Stadtteilen wie tief in der Nacht. Im Stadtteil Friedenau fiel ein Baum auf ein Cabrio. Die Insassen Autofahrer hatten Glück, die beiden Menschen wurden nur leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Die S-Bahn stellte den Zugverkehr auf der Ringbahn nach einem Blitzeinschlag in Tempelhof ein. Auch auf der Autobahn 117 und am Tempelhofer Damm kam es wegen umgestürzter Bäume zu Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr hat für Berlin erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Sie fahre damit vorrangig Einsätze, bei denen Menschenleben in Gefahr sind, sagte ein Sprecher am Mittwochabend. Die Berliner seien aufgerufen, kleinere Wasserschäden selbst zu beseitigen. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld könne es zu Einschränkungen bei der Abfertigung kommen, teilten die Airports auf Twitter mit.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch war von der Feuerwehr in Berlin der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Von Mitternacht bis Mittwochnachmittag kamen 250 wetterbedingte Einsätze zusammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Teile von Autobahnen und etliche Straßenzüge in Berlin wurden in der Nacht überschwemmt.

Im gesamten Stadtgebiet fielen außerdem Ampeln aus, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld musste die sogenannte "Vorfeldabfertigung" am späten Dienstagabend bis in den Mittwochmorgen für mehrere Stunden eingestellt werden. Betroffen waren mehr als 40 Flüge am Flughafen Tegel und 17 weitere in Schönefeld. Hunderte Passagiere mussten zum Teil mehrere Stunden lang in den gelandeten Fliegern ausharren, bis keine Gefahr mehr durch die Blitze bestand.

Die erneuten Gewitter sollen am Mittwoch bis in die Nacht anhalten. Für den Donnerstag rechnen Meteorologen mit einer Wetterberuhigung.