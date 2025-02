Von Christina Lopinski

„Ich gehe gerne auf Friedhöfe. Ich finde da Ruhe“, sagt Karl Heinz Albers. Am Telefon klingt er vergnügt, das Thema Tod betrübe ihn nicht. Warum auch? Sterben gehöre eben zum Leben dazu. Albers ist 71 Jahre alt, Rentner, schaut von seiner Wohnung in Ostbrandenburg ins Grüne, geht gerne in die Oper, fährt wenn möglich mit dem Fahrrad. Ehrenamtlich ist Albers seit vielen Jahren in der Schwulenberatung in Berlin tätig. Eine Herzensangelegenheit. Vom neuesten Projekt des Vereins ist er besonders begeistert: einem eigenen Stück Friedhof. Dort will er selbst einmal bestattet werden.