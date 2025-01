Von Constanze von Bullion

Die Anklage ist kaum verlesen, da wird es laut in Saal A537 des Berliner Landgerichts. „Mörder!“, ruft der Bruder der Getöteten in Richtung Anklagebank, auf Arabisch. „Schäm dich! Schau, was du angerichtet hast!“ Auch andere Zuschauer werden jetzt unruhig, springen von den Bänken auf. Nur Yasser B. nicht. Er wirkt gefasst, fast als sei er gar nicht da, ein eher kleiner Mann, der recht selbstbewusst auftritt zur Prozesseröffnung. Irgendwann später in diesem Verfahren will er sprechen über seine Tat, kündigt er am Montag vor Gericht an.