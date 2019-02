9. Februar 2019, 20:16 Uhr Berlin Drei Mädchen fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

In Berlin sind drei Mädchen auf offener Straße fremdenfeindlich beleidigt und attackiert worden.

Der Polizei zufolge schlug ein bislang unbekannter Mann am späten Freitagnachmittag im Stadtteil Marzahn zwei syrische Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Im Bezirk Neukölln soll eine Frau eine Zwölfjährige attackiert und versucht haben, ihr das Kopftuch wegzureißen.

Drei junge Mädchen sind in Berlin fremdenfeindlich beleidigt und attackiert worden. Im Ortsteil Marzahn schlug ein bislang unbekannter Mann eine 15- und eine 16-Jährige aus Syrien am späten Freitagnachmittag mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zuvor soll er sich den beiden demnach genähert und sie fremdenfeindlich beschimpft haben, als diese sich miteinander unterhielten. Die Mädchen erlitten bei dem Übergriff den Angaben zufolge Verletzungen im Gesicht und wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

Im Stadtteil Neukölln versuchte laut Polizei eine zunächst unbekannte Frau, einer Zwölfjährigen das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Die Angreiferin habe ihr am späten Freitagabend in der Hermannstraße an den Haaren gezogen und sie fremdenfeindlich beleidigt, hieß es. Zudem soll sie mit einer augenscheinlich mit Blut gefüllten Spritze mehrfach versucht haben, das Mädchen zu stechen, und sie mit Pfefferspray bedroht haben. Die 12-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die Staatsangehörigkeit dieses Mädchens war zunächst ungeklärt. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz.