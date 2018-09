10. September 2018, 09:01 Uhr Tempelhofer Feld Clan-Mitglied in Berlin erschossen

Tatort: Markierungen der Spurensicherung am Zugang zum Tempelhofer Feld an der Oderstraße.

Am Sonntagabend ist ein 36-Jähriger am Tempelhofer Feld in Berlin angeschossen worden.

Als der Mann ins Krankenhaus eingeliefert wird, kommt es dort zu Tumulten.

Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Mann um ein Mitglied eines kriminellen Clans handeln.

Am frühen Sonntagabend fallen am Tempelhofer Feld mehrere Schüsse. Ein 36-Jähriger wird schwer verletzt. Stunden später ist der Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Die Schüsse fielen der Polizei zufolge am frühen Abend in der Oderstraße im Bezirk Neukölln. Nach Behördenangaben seien mehrere Menschen mit einem Auto vom Tatort geflüchtet. Das Opfer wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge dem kriminellen Berliner Clan-Milieu zugerechnet. Entgegen ersten Informationen gab es bis zum frühen Montagmorgen keine Festnahme. Die Polizei hatte zuvor getwittert, dass ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei.

Die Beamten waren am Abend mit einem Großaufgebot vor dem Benjamin Franklin Klinikum, um das Gebäude zu bewachen. Rund 150 Menschen hatten sich nach Polizeiangaben vor dem Krankenhaus versammelt, nachdem der 36-Jährige eingeliefert worden war. Wie RBB24 berichtet, blockierten sie die Notaufnahme und randalierten. Ein RBB-Kamerateam sei bedroht worden. Die Polizei dementierte jedoch einen Bericht des Senders, nach dem es zu Sachbeschädigungen gekommen sei. Die Polizei informierte via Twitter über den Tod des Mannes und bat darum, nicht zur Klinik zu kommen. "Es darf heute Nacht niemand zu ihm." Im Laufe der Nacht habe sich die Menschenmenge aufgelöst und die Polizei den Großeinsatz beendet.

Nach dem Tod des Opfers wurde der Leichnam in die Gerichtsmedizin gebracht, erklärte ein Polizeisprecher in der Nacht. Die Menschenmenge habe sich am späten Abend aufgelöst, der Einsatz vor Ort sei beendet worden. Eine Mordkommission ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. Nach unbestätigten Informationen mehrerer Medien soll es sich bei dem Opfer um ein polizeibekanntes Mitglied einer arabischstämmigen Großfamilie handeln. Die Polizei wollte sich nicht zur Person äußern.