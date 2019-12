Berlin:Raubüberfall am Checkpoint Charlie

Raubüberfall am Checkpoint Charlie

Die Polizei hat eine Kreuzung am Checkpoint Charlie in Berlin abgesperrt.

In einem Café im Zentrum Berlins sind in einem Café Schüsse gefallen. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Spezialeinheiten haben sich postiert.

Rund um ein Café nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass es es einen Raubüberfall gegeben haben soll. Ein Täter habe dabei mehrere Schüsse abgefeuert.

Wie der Tagesspiegel schreibt, soll es sich bei dem überfallenen Geschäft um eine Starbucks-Filiale handeln. Ein Zeuge berichtete der Nachrichtenagnetur dpa, er habe gegen 13.20 Uhr Schüsse an der Kreuzung gehört. Menschen hätten geschrien und seien in das Café geflüchtet. Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Straße die Polizei alarmiert.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstraße statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verdächtiger in einem Geschäft mehrere Schüsse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 30. Dezember 2019

Die Polizei hat den Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße großräumig abgesperrt. Ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachten die oberen Stockwerke umliegender Häuser. Auch der U-Bahn-Verkehr wurde unterbrochen.

Die Situation sei unter Kontrolle, schreibt die Polizei auf Twitter. Dennoch, so berichten Augenzeugen, dürften die Menschen, die im betroffenen Café waren, sowie die Gäste umliegender Läden vorerst die Geschäfte nicht verlassen.

Der Checkpoint Charlie war einer der Grenzübergänge durch die Berliner Mauer zu DDR-Zeiten. Heute zieht der Ort viele Touristen an.