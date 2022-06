Das silberfarbene Auto ist in einem Schaufenster an der Tauentzienstraße in Berlin stehen geblieben. Passanten haben den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

In Berlin fährt ein 29-Jähriger in eine Menschenmenge. Eine Lehrerin auf Klassenfahrt stirbt, mehr als zehn Menschen werden verletzt, unter ihnen auch Schüler. Das Unglück weckt böse Erinnerungen an den Anschlag von 2016.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Gegenüber dem Ort, an dem die Todesfahrt endete, stehen am frühen Mittwochnachmittag eine junge Frau und ein junger Mann. Sie sind Verkäufer aus dem Parfumgeschäft, in dessen Schaufenster noch immer der silberfarbene Renault Clio steckt. Der rote Doppeldeckerbus eines Sightseeing-Unternehmens verdeckt die direkte Sicht. Dahinter kommen mehrere Polizisten mit Schutzwesten und Helmen hervor. Ihr Gang ist gemächlich, von dem Wagen scheint keine Gefahr mehr auszugehen.

Die Verkäuferin gibt per Mobiltelefon die Lage durch und empfiehlt, Spanplatten zu beschaffen, um später die zerstörten Scheiben notdürftig zu ersetzen. Die Frau und ihr Kollege sehen einigermaßen gefasst aus, Fragen aber mögen sie nicht beantworten. Nur dass in ihrem Geschäft zumindest niemand verletzt worden ist. Etwa 200 Meter weiter entfernt an der Tauentzienstraße in Berlin-Charlottenburg, dort, wo diese fatale Fahrt begann, herrscht jedoch noch immer Hektik.

Gegen 10.30 Uhr ist ein 29-jähriger Mann mit seinem Wagen mit Berliner Kennzeichen auf den Gehweg an einer Ecke der Tauentzienstraße gefahren und direkt in eine Menschengruppe gesteuert. Dazu gehörten auch Schüler aus einer Kleinstadt in Nordhessen. Ihre 51 Jahre alte Lehrerin kam ums Leben, mehr als zwölf Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Unter den Verletzten sind auch Schüler.

Zeugenaufruf über Social Media

Anschließend soll der offenbar ebenfalls verletzte Fahrer wieder auf die Straße gefahren sein, um dann in dem Schaufenster der Parfumerie endgültig zum Halt zu kommen. Passanten hielten den Mann fest, bis ein Polizeibeamter ihn festnahm. Der Fahrer soll einen verwirrten Eindruck gemacht haben, berichten Zeugen. Über die sozialen Medien bittet die Berliner Polizei, weitere Beobachtungen oder Videos an ein eigens eingerichtetes Hinweisportal zu übermitteln.

Einzelne Krankenwagen verlassen den Unfallort, mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizeibeamte laufen umher, die Feuerwehr hat eine psychosoziale Notfallversorgung für die leichter verletzten Opfer eingerichtet. Ein Polizeihubschrauber dreht weite Kreise über der westlichen Innenstadt. Etwa 100 Feuerwehrleute und 130 Polizisten, unter ihnen Kriminalbeamte, sind im Einsatz. "Auf dem Ort lastet ein Ereignis, das weltweit Schlagzeilen machte", begründet Polizeisprecher Thilo Cablitz die große Zahl der Einsatzkräfte. Denn der Vorfall am Mittwochvormittag ereignete sich direkt gegenüber dem Breitscheidplatz und der Gedächtniskirche - im Winter 2016 Tatort des bislang schlimmsten islamistischen Anschlags in Deutschland.

Am 19. Dezember vor fünfeinhalb Jahren war der Tunesier Anis Amri mit einem entführten Lkw in den traditionellen Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren. 13 Menschen kamen ums Leben, unter ihnen der Fahrer des Lkw. 67 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Eine Gedenkstätte am Fuß der Gedächtniskirche, kaum hundert Meter entfernt vom aktuellen Unglücksort, erinnert an die Opfer von damals.

Detailansicht öffnen Die Namen der 13 Opfer von Anis Amri sind in die Stufen vor der Gedächtniskirche eingraviert. 1 (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Bis heute ist der Platz mit massiven Pollern und Betonsperren gesichert. Am Nachmittag ließ die Polizei das Europa-Center unweit des Unfallortes räumen. Die Bild-Zeitung und die Deutsche Presse-Agentur berichten, im Tatwagen sei ein Bekennerschreiben gefunden worden. Dies wollte die Polizei am Nachmittag noch nicht bestätigen.

Attentat oder Unfall?

So geht es an diesem Mittwoch auch um die Frage, ob Deutschland wieder einmal ein politisch motiviertes Attentat erlebt. Oder ob der Vorfall schlicht ein fürchterlicher Unfall war. Fast an der selben Stelle war im Februar 2016 ein Rentner durch zwei Raser getötet worden; im September 2019 wiederum erlitt ein 44 Jahre alter Mann in Berlin-Mitte einen epileptischen Anfall am Steuer und tötete mit seinem SUV vier Fußgänger, unter ihnen ein dreijähriges Kind.

"Wir sind gerade dabei zu klären, ob es sich um eine vorsätzliche Tat, um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall handelt", sagt Polizeisprecher Cablitz. Er wird es an diesem Tag noch häufiger sagen müssen. Aber natürlich spielten die "Erfahrungen aus früheren Einsätzen" auch eine Rolle. So habe die Polizei am Morgen sehr schnell eine "einheitliche Führung" für diesen Einsatz gebildet und "umfangreiche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen" vorgenommen. "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen. Jetzt geht es darum, Spuren zu erheben und den Fahrzeugführer zu befragen", sagt Cablitz. "Ich verspreche Ihnen, wir setzten dieses Mosaik zusammen."

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey machte sich am späteren Nachmittag selbst ein Bild von dem Unglück. "Ich bin tief betroffen von diesem Vorfall", sagte die SPD-Politikerin. "Nicht schon wieder", denke man in dieser Situation. Zugleich warnte Giffey davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte, "meine Gedanken sind bei den schwer und sehr schwer Verletzten, bei dem Todesopfer. Und sie sind bei denen, die Schreckliches erleben mussten". Auch Sprecher der Bundesregierung und des Bundesinnenministeriums äußerten ihre Bestürzung.