14. Juni 2019, 16:20 Uhr Berlin 100-Kilo-Bombe nahe Alexanderplatz entdeckt

Bei Bauarbeiten in der Nähe des Alexanderplatzes ist die Bombe entdeckt worden.

Bei Bauarbeiten ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am Freitag entschärft werden.

Bei Bauarbeiten ist in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das amerikanische Geschoss mit einem Gewicht von 100 Kilo sei in der Dircksen- Ecke Voltairestraße gefunden worden, teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit. Der Zünder der Bombe sei noch intakt.

In der Dircksen- Ecke Voltairestr. in #Mitte wurde bei Bauarbeiten eine amerikanische 100-kg-#Weltkriegsbombe entdeckt, die von unserem #LKA vor Ort entschärft werden muss. Weitere Infos folgen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 14. Juni 2019

Die Bombe müsse noch am Freitag entschärft weden, hieß es von der Polizei. Bis in die Nacht müsse mit Sperrungen gerechnet werden. In welchem Radius die Umgebung evakuiert werden muss, ist noch nicht endgültig klar. Experten prüften die Lage weiterhin.