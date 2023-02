Vermisste Fünfjährige in Berlin tot gefunden

Das Mädchen wurde in einem Berliner Park gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Der 19-jährige Tatverdächtige soll auf das Kind und seine Geschwister aufgepasst haben.

Nach dem Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin steht der 19-jährige Babysitter des Kindes unter dringendem Verdacht, es getötet zu haben. Der Mann habe auf das Mädchen und seine jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz im Stadtteil Pankow aufgepasst, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Das Mädchen wurde etwas später durch mindestens eine Stichwunde verletzt in einem nahe gelegenen Park gefunden. Es starb kurz darauf im Krankenhaus.

Die Leiche des Kindes wird seit Mittwochvormittag obduziert. Ein Ergebnis ist bislang nicht bekannt. Der Verdächtige soll im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Bisher habe er sich nicht zu der Tat geäußert. "Ein sexuelles Motiv spielt nach derzeitiger Sachlage keine Rolle", sagte die Sprecherin. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 19-jährige Mann habe auf dem Spielplatz auf die vier Kinder der Familie aufgepasst, so die Sprecherin. Mit der Fünfjährigen sei er dann weggegangen. Zur Begründung habe er gesagt, das Kind müsse zur Toilette. Der Mann sei dann ohne das Mädchen zurückgekommen und habe gesagt, er habe es verloren. Die alarmierte Polizei startete daraufhin eine große Suchaktion mit mehr als 100 Beamten und einem Hubschrauber.

Einige Stunden später wurde das leblose Mädchen etwa 700 Meter entfernt im Bürgerpark gefunden. Der Verdächtige wurde am Abend in der Nähe des Fundorts "am Rande des Parks" festgenommen. Er sei ein Bekannter der Familie, seine Mutter und die Mutter des getöteten Mädchens seien befreundet, sagte die Sprecherin.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Polizistinnen und Polizisten sichern auch am Mittwoch noch die Spuren am Fundort des Kindes. Wann die Obduktion der Leiche des Mädchens erfolgt, ist bisher unklar. Nach dem Tod der Fünfjährigen stellten Menschen in der Nähe des Fundorts Kerzen auf, eine gelbe Blume und ein kleines Kuscheltier wurden abgelegt.

In der Nacht hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey den Angehörigen ihr Beileid bekundet. "Ich bin schockiert", schrieb die SPD-Politikerin auf Twitter. Ihre Gedanken seien bei den Eltern des kleinen Mädchens und bei ihren Angehörigen. "Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig."