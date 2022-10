Rettungskräfte transportieren einen verwundeten Grubenarbeiter auf einer Trage, nachdem die Kohlemine in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer teilweise eingestürzt ist.

In einem türkischen Bergwerk wurden dutzende Arbeiter verschüttet. 49 Kumpel sind noch im Bergwerk eingeschlossen. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Mindestens 22 Menschen sind bei einer schweren Explosion in einem Kohlebergwerk im Norden der Türkei ums Leben gekommen. Weitere 17 Personen wurden verletzt, acht von ihnen befänden sich im kritischen Zustand, teilt der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitagabend mit, nachdem die Kohlemine in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer teilweise eingestürzt ist.

Das Bergwerk befindet sich etwa 300 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Ankara. Nach Angaben des türkischen Innenministers Süleyman Soylu befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 110 Arbeiter in der Mine, davon 49 in einem gefährdeteren tieferen Teil. 44 Bergleute seien demnach 300 Meter unter Tage, weitere fünf in 350 Meter Tiefe gefangen. Acht Arbeiter hätten aus eigener Kraft den Weg an die Oberfläche gefunden.

Wegen der Dunkelheit gestaltetet sich die Rettung kompliziert

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Es werde aber davon ausgegangen, dass ein defekter Transformater die Explosion ausgelöst habe, teilt die für Katastrophen zuständige Behörde Afad mit. Zur Explosion in der Mine der staatlichen Firma Turkish Hard Coal Enterprises sei es in 300 Meter Tiefe gekommen. Die örtliche Staatsanwaltschaft erklärte, der Vorfall werde als Unfall behandelt und hat eine offizielle Untersuchung eingeleitet.

In TV-Berichten war zu sehen, wie Menschen zu Krankenwagen getragen wurden. Mehr als 70 Rettungskräfte sollen bis zu 250 Meter tief in die Grube vorgedrungen sein.

In den vergangenen Jahren gab es mehrere schwere Minenunfälle in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorschriften. 2014 starben bei einer Explosion in einer Kohlenmine in der Provinz Manisa in der Ägäis-Region insgesamt 301 Menschen.