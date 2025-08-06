14 225 Euro soll ein Tourist für seine Rettung vom Berg in den Dolomiten zahlen. Zuvor hatte er Gefahrenwarnungen missachtet. Kein Einzelfall, berichtet die Bergrettung. Die Wanderer in den Alpen werden immer leichtsinniger.

Von Marc Beise

Die Warnschilder waren eigentlich nicht zu übersehen, sollte man meinen. Sie erklärten den Klettersteig Ferrata Berti der Schiara-Gruppe in den Dolomiten in der Region Venetien für gesperrt und forderten zur Umkehr auf. Auf Italienisch und Englisch. In dem 2500 Meter hohen Gebiet in den norditalienischen Alpen waren vergangene Woche Dutzende Wege wegen der großen Gefahr von Erdrutschen gesperrt wurden. Der 60-jährige Mann konnte keine Verständigungsprobleme haben, er ist Brite, trotzdem schritt er unverdrossen weiter aus. Später sagte er, er habe die Schilder nicht gesehen.