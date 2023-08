Am zweithöchsten Berg der Welt kommt ein pakistanischer Hochträger ums Leben. Viele waren dabei, aber niemand startete eine Rettungsaktion. Gelje Sherpa aus Nepal hat bereits an dutzenden solcher Bergungen teilgenommen - und spricht über seine Erfahrungen.

Interview von Nadine Regel

Gelje Sherpa zählt zu den stärksten Bergsteigern Nepals. Bisher stand er auf 13 der 14 Achttausender, nur der Gipfel des Cho Oyu fehlt ihm noch. Im Frühjahr rettete der 30-Jährige, der in der Szene als "Mountain Tiger" bekannt ist, einem malaysischen Bergsteiger auf 8300 Metern am Mount Everest das Leben. Wie er die Situation am K2 beurteilt und woran eine Rettung am zweithöchsten Berg der Welt gescheitert sein könnte, erzählt er im Interview.