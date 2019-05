12. Mai 2019, 17:34 Uhr Bergsteigen Retten, aber billig

Gibt es so etwas, wie ein Recht auf kostengünstige Hilfe in absolut jeder Situation? Ein Helikopter der österreichischen Bergrettung beim Einsatz am Fellhorngrat im deutsch-österreichischen Grenzgebiet.

Ein Anwalt aus Deutschland verläuft sich in Österreich, die Tiroler Bergrettung wird alarmiert, dem Mann und seinem Begleiter wird geholfen. Die Kosten: 2261 Euro. Zu teuer, sagt der Anwalt.

Von Titus Arnu

Eine Schneeschuhtour auf den Schönkahler wird in Führern als "leicht und unkompliziert" beschrieben. Der 1688 Meter hohe Berg in den Allgäuer Alpen ist oft dementsprechend stark frequentiert, auch bei nicht so guten Verhältnissen. Es gibt dort kaum hochalpine Gefahren - weder Gletscherspalten noch technisch schwierige Stellen. Dennoch kann man auch an so einem verhältnismäßig harmlos wirkenden Gipfel ernsthaft in Bergnot geraten. Für zwei deutsche Schneeschuhwanderer, die am 3. Februar vom Tannheimer Tal aus mit Schneeschuhen zum Schönkahler aufgebrochen waren, endete ...