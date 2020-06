Die Ermittler gehen NRW-Justizminister Biesenbach zufolge derzeit Spuren zu Zehntausenden Verdächtigen nach. In Foren sollen die Kriminellen ganz offen über ihre Missbrauchstaten kommuniziert haben.

Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach sind die Ermittler auf Spuren von mehr als 30 000 Verdächtigen gestoßen. Das hat NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in Düsseldorf mitgeteilt. In Foren und Messengerdiensten gingen die Männer ganz offen mit ihren Missbrauchstaten um, heizten sich an und gäben sich Tipps.

Erste Hinweise auf den bundesweiten Pädokriminellen-Ring hatten sich im Zuge der Ermittlungen gegen zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen ergeben: Jörg L. und Bastian S. Letzterer war bereits Ende Mai vom Landgericht Kleve wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wurde eine verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen - die Kammer ordnete seine Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie an. Das Urteil übertraf sogar die Forderungen der Staatsanwaltschaft: Diese hatte neun Jahre Haft und die Einweisung von S. gefordert - in der Anklageverlesung hatte die Staatsanwaltschaft festgestellt, der Mann sei eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Der Bundeswehrsoldat musste sich vor Gericht verantworten, weil er vier kleine Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren in mehr als 30 Fällen sexuell schwer missbraucht, Videos und Fotos davon angefertigt und diese mit anderen getauscht hatte. Der Mann missbrauchte seine zweijährige Tochter und seinen fünf Jahre alten Stiefsohn, seine dreijährige Nichte und ein nicht mit ihm verwandtes zweijähriges Mädchen - Letztere ist die Tochter des zweiten Hauptverdächtigen Jörg L. Die beiden stellten sich auch gegenseitig ihre Kinder zur Verfügung, um sich an ihnen zu vergehen. Kennengelernt hatten sie sich über eine weltweit agierende Skype-Pädophilengruppe.

Das Urteil gegen Bastian S. war das erste im Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach. Es wird aber wohl nicht das letzte sein. Ebenfalls Ende Mai war in Baden-Württemberg ein Mann festgenommen worden, der den Ermittlern zufolge einer der Koordinatoren des Netzwerks sein soll. Der Mann sei der Administrator eines der Chatforen, in dem sich Pädophile ausgetauscht hätten, sagte der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob damals. Kriminaldirektor Michael Esser beschrieb den Festgenommenen als "zentrale Persönlichkeit, die die Chatverläufe zusammenhält".