Staatsanwaltschaft klagt Hauptverdächtigen an

In einem Kindesmissbrauchsfall, der im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach seinen Anfang nahm, ist Anklage gegen den Hauptverdächtigen erhoben worden. Dem 43-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, seine 2017 geborene Tochter immer wieder sexuell missbraucht und Bilder davon gemacht zu haben, um sie an Chatpartner zu verschicken.

Insgesamt werden dem Koch und Hotelfachmann aus Bergisch Gladbach in der Anklage 79 Straftaten zur Last gelegt, wie das Landgericht Köln am Mittwoch mitteilte. Bisher habe sich der Verdächtige nicht zu den Vorwürfen eingelassen. Allerdings soll er bei der Identifizierung seiner Chatpartner mitgeholfen haben.

Bei dem Mann hatte es im Oktober 2019 die erste Durchsuchung in dem Missbrauchskomplex gegeben, der sich danach ausweitete. Ermittler fanden riesige Datenmengen - von diesen ausgehend kamen sie nach und nach immer mehr Verdächtigen auf die Spur. Sie sollen - größtenteils ihre eigenen - Kinder missbraucht und sich darüber ausgetauscht haben.

Allein in NRW wird gegen 23 Personen ermittelt, neun davon befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen erstrecken sich aber mittlerweile über ganz Deutschland. 40 Verdächtige in anderen Bundesländern wurden ermittelt, 31 Opfer identifiziert. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, da Dutzende Spezialisten der Kölner Polizei noch immer damit beschäftigt sind, die riesigen Datenmengen auszuwerten, die bei dem Hauptverdächtigen gefunden wurden.

In der vergangenen Woche hatte am Landgericht Mönchengladbach ein erster, mit dem Missbrauchskomplex in Zusammenhang stehender Gerichtsprozess begonnen. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 39 Jahren aus Krefeld und Viersen. Ihnen wird der sexuelle Missbrauch von Kindern sowie Herstellung, Verbreitung und Besitz kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Bis zum 8. September sind 19 Verhandlungstage angesetzt.

In den kommenden Woche, am 12. Mai, beginnt wiederum am Landgericht Kleve der Prozess gegen einen weiteren Verdächtigen, der seine eigenen Kinder und seine Nichte sexuell missbraucht haben soll.

Auf die Spur der Männer kam die Polizei jeweils durch die Analyse der Chatforen, in denen sich der 43-jährigen Hauptverdächtige bewegte. Wie es vom Landgericht Köln heißt, soll bald entschieden werden, ob das Hauptverfahren eröffnet wird. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe. Zudem steht die Anordnung einer Sicherungsverwahrung im Raum.