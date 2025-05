In der Schweiz droht einem Dorf, von einem Bergrutsch begraben zu werden. Die Bewohner mussten den Ort verlassen. Jetzt grummelt der Kleine Nesthorn vor sich hin und alle warten: Kommt die Katastrophe oder bleiben sie verschont?

Von Christoph von Eichhorn und Nicolas Freund, München/Zürich

Der Berg bewegt sich. Im Lötschental im Schweizer Kanton Wallis droht seit Tagen ein riesiger Bergsturz das Dorf Blatten unter sich zu begraben. Bereits vergangene Woche waren Risse und Bewegung am Kleinen Nesthorn unterhalb des Bietschhorns bemerkt worden. Am Montag wurde dann klar, wie dramatisch die Lage ist: Ein GPS-Sender meldete vom Hang eine horizontale Verschiebung von 17 Metern und eine vertikale von acht Metern. Millionen Kubikmeter Gestein drohten ins Tal zu stürzen. Die Bewohner von Blatten mussten den Ort sofort verlassen. 306 Menschen, 190 Schafe, 26 Kühe und etwa 20 Hasen wurden laut dem regionalen Führungsstab auf die umliegenden Gemeinden verteilt. Die Boulevardzeitung 20 Minuten berichtete, wie sogar die lahme Kuh „Loni“ mit dem Helikopter ausgeflogen wurde. Der Zugang zu dem Teil des Tals, in dem der Ort liegt, wurde abgeriegelt.