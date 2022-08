Von Alexander Mühlauer, London

Der Staatsanwalt in diesem Fall heißt Timothy Cray, und er macht den Geschworenen gleich mal klar, mit wem sie es hier zu tun haben. Der Angeklagte, sagt Cray an diesem Montag im August, sei ein "ziemlich berühmter Fußballspieler", ein Weltmeister, sein Name: Benjamin Mendy. Und dann fährt der Staatsanwalt fort: "Heutzutage bringt Ruhm Aufmerksamkeit und Geld. Und deshalb, wegen Mendys Reichtum und Status, waren andere bereit, ihm zu besorgen, was er wollte."