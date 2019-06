14. Juni 2019, 18:57 Uhr Beliebte Hundenamen Emma, Oskar, sitz!

Wird am liebsten Henry genannt: der Mops an sich.

Möpse heißen oft Henry, Dackeldamen Frieda. Aber auch Kindernamen sind bei Herrchen und Frauchen beliebt.

Nach einer Auswertung des Versicherungsportals Check24 ist Luna der beliebteste Name für Hündinnen und Balu der beliebteste Name für Hunde. Mit Emma, Oskar und Lotte würden in den Top Ten auch Namen auftauchen, die ebenso unter den beliebtesten Menschennamen zu finden sind, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung verlangen Versicherer die Angabe eines Tiernamens zur Identifizierung; daraufhin wurden alle Abschlüsse für das Jahr 2018 ausgewertet. Luna, Balu und Emma sind demnach rasseübergreifend beliebt, bei männlichen Schäferhunden ist Rex die Nummer eins, Henry ist bei männlichen Möpsen und Frieda bei Dackel-Hündinnen angesagt.