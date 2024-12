Von Josef Kelnberger

Monique Bitu Bingi war vier Jahre alt, als Papa Staat sie entführte. „Papa l´État“, so nannten die Menschen im Kongo damals, Anfang der Fünfzigerjahre, die belgische Kolonialherrschaft. Papa Staat erschien in Gestalt eines belgischen Beamten, der unter allerlei Drohungen anordnete: Die kleine Monique müsse ihre Familie und ihr Dorf in der Provinz Süd-Kasai verlassen, um fortan bei katholischen Nonnen zu leben.