In Belgien ist bei einer "Studententaufe" ein junger Mann ums Leben gekommen. Dieses Ritual, bei dem man sich unter Alkohol beweisen muss, hat in dem Land eine große Tradition. Und es ist nicht das erste Mal, dass es tödlich endet.

Von Josef Kelnberger

Antonin war ein fröhlicher junger Mann. Er liebte das Leben, manchmal bis zum Exzess. Auch deshalb hat er sich in den vergangenen Wochen auf das Ritual der "Studententaufe" gefreut, das meist mit dem Trinken von vielen alkoholischen Getränken verbunden ist - und mit Mutproben, die man als Außenstehender bestenfalls bizarr nennen kann. Die Eltern hatten Angst um Antonin, zu viel ist schon passiert bei diesen Ritualen, mit denen Neulinge in die Gemeinschaft der Studierenden eingeführt werden, aber er hat sie immer wieder beruhigt, alles werde gutgehen. Am Sonntagvormittag erhielten Vater und Mutter, sie waren gerade in Frankreich unterwegs, am Telefon die Nachricht: Antonin ist tot, gestorben im Alter von 19 Jahren aus bisher ungeklärter Ursache.