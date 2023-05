Von Josef Kelnberger, Brüssel

Er hat den Kopf in beide Hände gebettet, den müden Blick unter gekräuselten Haaren auf den Betrachter gerichtet. So sieht Sanda Dia auf einem privaten Foto aus, das belgische Künstler zu mehreren Wandgemälden inspiriert hat. Eines ist im Riesenformat an einer Fassade in Löwen zu sehen, dreißig Kilometer östlich von Brüssel, wo Sanda Dia Ingenieurwissenschaften studierte bis zu seinem Tod am 7. Dezember 2018. Er starb nach einer bizarren "Studententaufe", die eher an ein Folterritual erinnert. Das ikonische Bild von Sanda Dia steht für jugendliche Träume und studentischen Irrsinn, für Nationalismus und Rassismus, für ein Drama, das weit über Belgien hinaus Beachtung fand.