Bei einem Gebäudebrand in der Brüsseler Innenstadt sind mehrere Tote gefunden worden. In einem Aufzug des im Umbau befindlichen Gebäudes wurden mehrere leblose Menschen entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die genaue Zahl der Opfer und ihre Identität waren zunächst nicht bekannt. Sechs Menschen galten als vermisst.

Wie das belgische Medium Bruzz erfuhr, ging um 7:50 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Ein Sprecher der Brüsseler Feuerwehr sagte dem Medium, die Flammen konnten zunächst schnell unter Kontrolle gebracht werden, griffen aber auf den Aufzugsschacht über und breiteten sich bis ins zweite Untergeschoss aus. Dort entstand wohl ein heftiges Feuer, welches erst gegen 9 Uhr gelöscht wurde.

Toten wurden im Aufzugsschacht gefunden

Bruzz zufolge beschädigte das Feuer zwei verschiedene Schächte, in denen Arbeiter gerade Aufzüge installierten. Die Todesopfer waren wohl gerade mit der Installation beschäftigt, als dieser wegen des Feuers einstürzte. Laut der Staatsanwaltschaft wurden die Toten nach der Löschung des Brandes gefunden.

Die Suche nach weiteren Opfern gestaltet sich schwierig, zu einem Aufzug gab es zunächst keinen Zugang. Der Staatsanwalt konnte nicht ausschließen, dass sich dort weitere Tote befinden. Laut Bruzz benötigt die Feuerwehr die Unterstützung des Katastrophenschutzes, es befindet sich wohl noch Rauch im Gebäude. Auch der Brüsseler Bürgermeister befürchtet, dass die Überlebenschancen sehr gering sind. Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft vor Ort und wurden in Sicherheit gebracht.

Zwei Arbeiter haben dem Feuerwehrsprecher zufolge Verbrennungen erlitten und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten demnach einen Hitzschlag. Ein Feuerwehrmann wird laut wegen eines Hitzschlags vor Ort behandelt.

Brüssels Bürgermeister Philippe Close sprach vor Ort von einem Drama, das tief berühre. Er versprach Unterstützung für alle Betroffenen und dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz.

Das Oxy-Gebäude in einer Fußgängerzone inmitten der Brüsseler Innenstadt wird derzeit umgebaut. Früher diente es als ein Sitz der Verwaltung der belgischen Hauptstadt, jetzt soll es in ein multifunktionales Gebäude mit Büros, Restaurants, Hotelzimmern und Wohnungen umgewandelt werden.