Trauer und Entsetzen in der belgischen Gemeinde Strépy-Bracquegnies. Am frühen Sonntagmorgen ist dort ein Auto in einen Karnevalszug gefahren.

Mindestens sechs Menschen sterben, als bei einer Karnevalsfeier in Belgien ein Wagen in die Menge rast. Über die beiden Insassen ist noch wenig bekannt, der genaue Fahrtweg soll nun schnellstmöglich rekonstruiert werden.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Jacques Gobert, der Bürgermeister von Strépy-Bracquegnies, war am frühen Sonntagmorgen selbst unterwegs, um Karneval zu feiern. Er tummelte sich auf den Straßen seiner Gemeinde, um der "Ramassage des Gilles" beizuwohnen, dem Einsammeln der Narren zu Beginn der für drei Tage geplanten Feierlichkeiten. Doch um fünf Uhr morgens brach die Hölle los. Ein Auto raste mit hoher Geschwindigkeit in eine der Karnevalsgesellschaften, genannt "Les boute en train", etwa 200 Menschen kamen gerade aus einer Sporthalle in der Rue des Canadiens. Das Auto habe die Menschen "pulverisiert", sagte Bürgermeister Gobert, als er Stunden später, im Pullover und weißen Hemd um Fassung ringend, im Hochzeitssaal seines Rathauses eine erste Bilanz zog: sechs Tote, zehn Schwerverletzte, 27 Leichtverletzte.

Warum es zu der Katastrophe kam? Auf diese Frage gab es zunächst keine Antworten. Von einem Terroranschlag sei nach Lage der Dinge nicht auszugehen, sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft bei der Pressekonferenz am Sonntagmittag. Die beiden Insassen des Autos, Jahrgang 1988 und 1990, stammen offenbar aus La Louvière, mit 81 000 Einwohnern die elftgrößte Stadt Belgiens, zu der die Gemeinde Strépy-Bracquegnies gehört. Sie liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Brüssel. Gegen die beiden Personen wird wegen Mordes ermittelt. Wie Bürgermeister Gobert sagte, hätten sie zunächst zu fliehen versucht, seien dann aber von Passanten gestoppt worden. Ob sie vorbestraft sind, blieb unklar. Die Staatsanwaltschaft teilte lediglich mit, sie seien bislang nicht "mit ähnlichen Delikten" aufgefallen. Zunächst gab es Gerüchte, das Auto sei in eine Verfolgungsjagd mit der Polizei verwickelt gewesen, dafür gab es jedoch keine Bestätigung.

Beileid aus dem belgischen Königshaus

Der Karneval in Strépy-Bracquegnies war wegen der Covid-Pandemie in den beiden vergangenen Jahren ausgefallen, umso größer war nun die Vorfreude - ehe der Horror sich Bahn brach. Ein Moderator des belgischen Radiosenders RTL, der an der Karnevalsveranstaltung teilnahm, berichtete von dramatischen Szenen. Seinen Angaben zufolge fuhr das Auto mitten in die Menschenmenge. "Da waren Musik und Gelächter und drei Sekunden später waren es Schreie. Es war schrecklich", zitierte ihn der Sender. Zu Wort kam auch ein Augenzeuge, dessen Aussage nahelegt, der Fahrer habe so viele Menschen wie möglich treffen wollen. Demnach habe er einmal gewendet, um erneut in die Menschenmenge zu rasen. Auch dafür gab es zunächst keine Bestätigung. Die Staatsanwaltschaft wollte noch am Sonntag die Fahrtroute des Autos rekonstruieren.

Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf Twitter, ihr tiefstes Beileid gelte den Familien und Freunden der Getöteten und Verletzten. "Was eine tolle Party werden sollte, wurde zu einem Drama." Auch der belgische Premierminister Alexander De Croo äußerte Anteilnahme und sprach von "schrecklichen Neuigkeiten" aus Strépy-Bracquegnies. Er kündigte an, den Ort des Schreckens am Sonntagnachmittag zu besuchen und mit Opfern und Angehörigen zu sprechen, in Begleitung von König Philippe. Eine Beileidsbekundung schickte auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron.

Die Ereignisse in Belgiern erinnern an das Grauen beim Rosenmontagsumzug vor zwei Jahren im nordhessischen Volkmarsen. Damals wurden 88 Menschen, unter ihnen 26 Kinder, schwer verletzt, als ein Autofahrer vorsätzlich in den Rosenmontagszug raste. Der Täter wurde mittlerweile zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.