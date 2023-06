© dpa

Ein mutmaßlicher Schleuser-Transporter, in dem zwölf syrische Männer saßen, ist in der Nacht zum Freitag vor der Polizei geflüchtet und in Zentendorf im Landkreis Görlitz gegen einen Baum geprallt. Im Laderaum fanden die Beamten 12 Männer aus Syrien.