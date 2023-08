Beatrice Borromeo bei der Fashion Week in Paris im Januar 2023.

Für Beatrice Borromeo, Schwiegertochter von Caroline von Monaco, war es jahrelang in der Familie immer wieder Gesprächsthema: Der Sohn des letzten Königs von Italien habe ungestraft einen Familienfreund getötet. Nun hat sie eine Dokumentation über den ungeklärten Kriminalfall gedreht - und Frieden gefunden.

Interview von Marc Beise

Beatrice Borromeo, 37, ist Journalistin mit eigener TV-Firma. Das muss gleich am Anfang stehen, denn Lesern bunter Blättchen ist sie eher als Mitglied des monegassischen Fürstenhofs ein Begriff. Seit 2015 ist sie mit Pierre Casiraghi, 35, verheiratet, dem jüngsten Sohn von Prinzessin Caroline, der Schwester des regierenden Fürsten Albert von Monaco. Beatrice ist in der Welt des Adels zu Hause. Die Borromeos sind ein jahrhundertealtes Geschlecht mit Ländereien am Lago Maggiore, man kennt die Borromäischen Inseln. Beatrice hat Jura und Wirtschaft studiert, bei der römischen Tageszeitung "Il Fatto Quotidiano" gearbeitet und hat sich als Produzentin und Regisseurin von Dokumentarfilmen über die Mafia und den Schönheitswahn einen Namen gemacht.