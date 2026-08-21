In mehreren Regionen Deutschlands wird es im Tagesverlauf nass und gewittrig. Besonders im Süden und Südosten werden kräftige Regenfälle erwartet, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend sagte. Von der Bodenseeregion aus breiten sich demnach bereits am Vormittag kräftigere Niederschläge über Oberschwaben und weite Teile Süd- und Mittelbayerns bis ungefähr zum Bayerischen Wald aus.

Die Regenfälle können demnach von einzelnen Gewittern und lokal heftigem Starkregen begleitet werden. Dabei seien binnen kurzer Zeit Niederschlagsmengen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter möglich. Der Schwerpunkt liegt den Angaben zufolge insbesondere im äußersten Südosten Bayerns vom östlichen Alpenrand über München bis nach Südostbayern.

Am Bodensee nur 20 Grad

Auch in der Westhälfte sind im Tagesverlauf Gewitter möglich, wie der DWD-Sprecher sagte. Schwerpunkte liegen demnach im Westen Baden-Württembergs, in Hessen und bis nach Niedersachsen. Die besten Chancen für längere trockene Phasen gibt es demnach in Mecklenburg-Vorpommern, im nördlichen Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. Aber auch dort zögen immer wieder dichtere Wolkenfelder auf, die Sonne zeige sich nur zeitweise.

Bei längerem Regen liegen die Höchsttemperaturen den Angaben nach am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu nur bei maximal 20 Grad. Sonst werden 21 bis 25 Grad erreicht: Die höchsten Werte wird es voraussichtlich am Ober- und Mittelrhein sowie in Brandenburg und Sachsen-Anhalt geben.