Eine im Zweiten Weltkrieg verschollene Taschenuhr ist zurück in Bautzen. Sie ist mehrere Millionen Euro wert - und das ist nicht das Ungewöhnlichste an dem mehr als 120 Jahre alten Unikat.

Von Verena Mayer

Dass jemand in Taschenuhren ein Symbol für etwas gesehen hat, ist schon eine Zeit lang her. 1931 malte Salvador Dalí sein berühmtes Bild mit den vier Taschenuhren, die in einer Landschaft zerfließen. Er wollte damit zeigen, wie schnell die Zeit buchstäblich verrinnt. Doch die Taschenuhr kann auch ein Symbol für das Gegenteil sein, nämlich dafür, dass sich die Zeit manchmal doch zurückdrehen lässt. Das ist nämlich gerade in Bautzen passiert. Vor Kurzem bekam das Stadtmuseum eine Taschenuhr wieder, die seit 1945 verschwunden war.

Schon die Uhr selbst würde sich toll auf jedem Gemälde machen, das kaum viereinhalb Zentimeter durchmessende Stück mit der Bezeichnung Tourbillon Nummer 41 000 ist eine der kostbarsten Taschenuhren der Welt, ihr Wert wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Und erst die Geschichte, die dahintersteckt! Die Uhr wurde im sächsischen Glashütte für die Pariser Weltausstellung 1900 gefertigt. Danach gehörte sie zur Sammlung des Stadtmuseums Bautzen, bis Unbekannte sie in den Wirren des Zweiten Weltkriegs stahlen. Erst 2019 tauchte sie bei einer Versteigerung wieder auf - als Bestandteil der Uhrensammlung des verstorbenen Milliardärs Erivan Haub, dem Tengelmann-Unternehmer. Die Bautzener kauften daraufhin die Uhr zurück, demnächst soll sie wieder öffentlich ausgestellt werden.

Viel machen musste man an dem Unikat nicht, erzählte der Direktor des Stadtmuseums der Berliner Zeitung: Die Uhr geht auch nach mehr als 120 Jahren noch immer sekundengenau. Wenn das mal kein Symbol dafür ist, wie die Zeit alles überdauert.

