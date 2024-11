Von Dominic Wuillemin, Villeneuve

Da war zum Beispiel die Begegnung mit der Kindergärtnerin. Eine Szene, wie Géraldine Fasnacht sie schon öfter erlebt hat. Im Sommer war sie mit ihrem vierjährigen Sohn Odin zum Kennenlernen im Kindergarten eingeladen. Wie der Junge so sei, wollte die Erzieherin wissen. Seine Mutter beschrieb ihn so: Odin achte sehr auf seine Umgebung und wolle sich immer sicher sein, dass alles in Ordnung ist. „Er ist nicht crazy. Er denkt nach, bevor er handelt.“