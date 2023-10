Der Zoo von Barcelona trauert um Pedro. Das Tier sei das älteste in Europa lebende Nashorn gewesen und am Montag im Alter von deutlich über 50 Jahren gestorben, teilte der Tiergarten mit. Wie alt genau Pedro wurde, ist allerdings nicht bekannt. Das Südliche Breitmaulnashorn war vor rund 51 Jahren, im Jahr 1972, als Jungtier unbestimmten Alters von Südafrika nach Spanien gebracht worden. Es wird geschätzt, dass es zum Zeitpunkt des Todes zwischen 53 und 54 Jahre alt war. Nashörner werden normalerweise nicht älter als 50 Jahre. Vor einigen Tagen habe bei dem Rhinozeros ein Prozess der Schwächung begonnen, "der trotz der Fürsorge der Tierpfleger und Tierärzte des Zoos nicht rückgängig gemacht werden konnte", hieß es in der Mitteilung.