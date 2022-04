Von Moritz Geier

Schottisches Wetter, Regen, die Queen geht spazieren. Mal kurz raus aus Schloss Balmoral, ein Schutzmann begleitet sie. Ein paar US-Touristen nähern sich, halten die Eingemummte womöglich für eine Anwohnerin oder eine Schloss-Angestellte. Jedenfalls fragen sie die Dame, ob sie denn die Queen schon mal getroffen habe. Darauf die Queen: "Nein, aber er." Und zeigt auf den Schutzmann.

Vielleicht ist das wirklich genau so passiert, wie die BBC berichtet. Ganz sicher jedenfalls hat Elizabeth II. einen recht guten Humor. Bei einem Einkaufstrip in Norfolk soll eine Verkaufsperson mal zu ihr gesagt haben: "Sie sehen aus wie die Queen", was die britische Königin wiederum mit einem lakonischen "How reassuring" beantwortet haben soll: wie beruhigend.

Wie die Queen soll auch eine Barbie-Puppe aussehen, die der Hersteller Mattel gerade herausgebracht hat, pünktlich zu ihrem 96. Geburtstag. War online natürlich sofort ausverkauft. Dass die Barbie-Queen makellose Gesichtszüge trägt und den jugendlichen Elan einer 20-jährigen Trimm-dich-fit-Influencerin ausstrahlt? How reassuring. Die Puppe jedenfalls hat die echte Queen womöglich genauso zum Kichern gebracht wie jener Bienenschwarm, der mal vor ihren Augen eine Militärparade durcheinanderbrachte. Oder wie Boris Jelzin, den sie angeblich sehr gut imitieren konnte - im privaten Kreis, versteht sich.

Sich selbst und das ganze Brimborium (und natürlich auch die eigene Barbie-Puppe) nicht zu wichtig zu nehmen, das dürfte schon ein ganz gutes Rezept sein für ein gesundes, langes Leben.

