Nach Luther, Dürer und Fontane gibt es jetzt auch Barbie als Playmobil-Figur. Passt nun mal gut in eine Zeit, in der man seinen Namen auch auf Brotaufstrichgläser drucken lassen kann.

Von Martin Zips

Lego und Playmobil, jahrelang für ihre universellen Spielwelten bekannt, wurden zuletzt immer spezieller: Hier gab es ein lizenziertes Lego-Set mit „Harry Potter“, dort Playmobil-Figuren der Serie „Monster High“. Hier fand sich ein Lego-Raumschiff von „Star Trek“, dort der „Knight Rider“ als Playmobil-Karre. Einfach nur noch schlichte Klemmbauklötze und bunte Figuren mit Zangenhänden in Saloons oder Reihenhäusern, das reicht nicht mehr in einer Welt, in der man sich nun sogar seinen Namen auf die Etiketten von Brotaufstrichgläsern oder Limonadendosen drucken lassen kann.