Großbritannien entdeckt seine alten Heldinnen wieder, schrullige, aber liebenswerte Ikonen mit bedeutender Vergangenheit. So ist dieser Tage auf der Insel eine neue Biografie der britischen Liebesroman-Autorin Barbara Cartland (1901–2000) erschienen, die mit 750 Millionen verkauften Büchern den Vergleich mit William Shakespeare oder Agatha Christie nicht zu scheuen braucht. Der Titel der Biografie: „The great Dictator“ (zu seiner Bedeutung später mehr). 723 Bücher schrieb Cartland, in denen meist junge und hübsche Heldinnen versuchen, die Herzen älterer Herzöge, Lords oder militärischer Uniformträger mit eher komplizierter Persönlichkeitsstruktur zu erobern. Jahrzehntelang verkaufte sich derlei ganz gut, zumal Cartlands Utopien ja nicht nur im Buchhandel, sondern auch in Supermärkten zwischen Atemspray und sauren Drops zu finden waren.

Die Autorin, Stiefoma von Lady Di (ihre Tochter Raine heiratete 1976 Dianas Vater, Earl Spencer), inszenierte sich bereits im Vor-Internet-Zeitalter auf beeindruckende Weise, heute würde man ihr Auftreten wohl „instagrammable“ nennen. Cartland war konsequent in Rosa gekleidet und meistens mit einem Pekinesen-Hund bewaffnet, die Leute schauten auf sie, wo auch immer sie gerade auftrat. Wie eine Mischung aus der australischen Travestie-Ikone „Dame Edna“ und dem Münchner Modezar Rudolph Moshammer wirkte sie, wobei es wohl eher umgekehrt war: Diese beiden dürften sich eher an Cartland orientiert haben.

Dieses Bild würde heute definitiv auch auf Instagram funktionieren. Imago/Bridgeman Images

Die Autorin stammte aus schwierigen Familienverhältnissen. Nachdem der Großvater bankrottgegangen war und sich das Leben genommen hatte, mussten ihre Eltern das vornehme Haus in Worcestershire verlassen, Cartlands Vater begann zu trinken, die Mutter bemühte sich verzweifelt, weiter Mitglied der britischen High Society zu bleiben. Doch wegen der fehlenden Mittel brauchte es dafür großes schauspielerisches Talent, was offenbar auch Tochter Barbara prägte. Schon in jungen Jahren schrieb diese als Klatschkolumnistin für Zeitungen und veröffentlichte bereits 1925 ihren ersten Roman, in dem es um eine französische Klosterschülerin geht, die sich nach London aufmacht, um dort ihre große Liebe zu finden.

Literarisches Vorbild für „Die Wanderhure“

Als Schriftstellerin fasste Cartland später auch politisch Relevantes an, beschäftigte sich zum Beispiel mit der schwierigen Situation von schwangeren irischen Frauen („First Class Lady“, 1935) oder dem nationalsozialistischen Antisemitismus in Deutschland („Dangerous Experiment“, 1936). Zum Millionenseller wurde sie von den 1960er-Jahren an jedoch erst durch ihre eiligst produzierten Liebesgeschichten, die dramaturgisch nach immer gleichen Mustern aufgebaut waren – fiktive historische Romane, wie sie auch heute noch ein großes Publikum haben. Nur dass man (in Deutschland) bei diesem Genre jetzt eher an Iny Lorentz denkt, das Autoren-Pseudonym hinter der „Wanderhure“.

Ihre beeindruckende Produktivität hing, wie die neue Biografie von Matthew Sweet bereits im Titel betont, übrigens auch damit zusammen, dass Cartland ihre Geschichten meist ihrer Sekretärin „diktierte“, also eine „große Diktatorin“ war. Ihren Erfolg erklärte sie einmal so: „Ich verkaufe Millionen Taschenbücher an Frauen, die Valium nehmen, weil sie im wirklichen Leben so eine miese Zeit haben. Sie wollen nichts über die Küchenspüle lesen, die können sie sich beim Kartoffelschälen ja jederzeit ansehen. Ich bin ihre Flucht. Ich gebe ihnen Glamour, wunderschöne Kleidung und die wunderbaren, aufmerksamen Männer, nach denen sie hungern.“

Ähnlich wie die jüngst gestorbene US-Sängerin Dolly Parton gab sich Cartland mit ihrem kommerziellen Erfolg aber nicht zufrieden, sondern engagierte sich auch politisch, zum Beispiel für die Belange der Roma, eine gerechtere Bezahlung im Gesundheitswesen, menschenwürdige Seniorenheime und einen eigenen Lohn für Hausfrauen. Sie war nicht nur – auf ihre Art – eine selbstbewusste Feministin, sondern auch Mitbegründerin einer Literaturgattung, die man als „Romantic Novel“ aktuell häufiger denn je in den Regalen junger Leute findet, vielleicht als Antwort auf eine verwirrende Welt. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens auch, dass Cartland im Jahr 2000 eine der ersten Prominenten mit eigener Homepage war.

Und so ist ihre Wiederentdeckung, mehr als ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod, schon bemerkenswert. Ebenso wie das Revival von Agatha Christies Hobbydetektivin „Miss Marple“: Vor ein paar Tagen ist erstmals seit 1976 ein neuer Band erschienen, am 30. September kommt er auch auf Deutsch heraus. Verfasst wurde der Roman von der britischen Bestsellerautorin Lucy Foley – „in enger Zusammenarbeit mit Erben und Nachlassverwalter“ von Agatha Christie (1890–1976), wie der Verlag betont.

Margaret Rutherford als Miss Marple und Stinger Davis als Mr. Stringer in der Agatha-Christie-Verfilmung „Murder Most Foul“ (1964). NDR Degeto/obs

Noch so eine selbstbewusste alte Lady also, die einfach ihr Ding macht. Also, Miss Marple, nicht Lucy Foley, die ist erst 40 Jahre alt. Wie schade, dass in der sicher bald anstehenden Romanverfilmung als Miss Marple nicht mehr Margaret Rutherford (1892–1972) zur Verfügung steht. Die Marple-Darstellerin aus den 1960er-Jahren, die wie Barbara Cartland aus schwierigen Verhältnissen stammte, hatte es bereits 1925 an das berühmte Londoner Old Vic Theatre geschafft. Vielen Briten gilt sie auch heute noch als LGBTQ+-Vorbild, denn Anfang der 1960er-Jahre nahm Rutherford den Schriftsteller Gordon Langley Hall in ihrem Haus auf. Dieser hatte es damals überaus schwer, weil er als Frau leben wollte. Sogar ihre Biografie ließ sie von ihm schreiben.

Zwischen Amateur-Detektivinnen, Liebesroman-Autorinnen und frühen Aktivistinnen geben sie also ganz schön viel her, die alten weiblichen Stars aus Großbritannien. Jetzt gilt es, sie neu zu entdecken.