Barbara Becker , 59, Schauspielerin, ist nicht so der Typ für Streit. „Rosenkrieg? Das ist nicht mein Ding!“, sagte sie Bild auf die Frage, wie die Zeit nach der Trennung von Boris Becker , 58, Ex-Tennisprofi, für sie war. „Ich bin sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass es nicht nur mir, sondern auch allen anderen besser geht, wenn man mit offenen Armen auf die Geschichte zugeht. Das belastet ja, und ich möchte gerne mit Freude aufstehen.“ 1993 heirateten Barbara und Boris Becker, 2001 ließen sie sich scheiden. Inzwischen haben beide neue Partner und mehrere Kinder aus den früheren und aktuellen Beziehungen. „Das Geheimnis unserer Patchwork-Familie ist Dankbarkeit“, sagte Barbara Becker. „Danach lebe ich und daraus kommt die Liebe und dadurch nur Gutes. Das ist der Trick! Ich bin wirklich stolz, wie unsere beiden Söhne heute ihren Weg gehen. Ich sage mir immer: Ich hätte diese Kinder nicht ohne diesen Mann!“ Die beiden Söhne aus der Becker-Ehe Noah und Elias sind heute 32 und 26 Jahre alt.

Jörg Carstensen/dpa

Vanessa Mai, 34, Sängerin, hat heute Abend schon was vor, und morgen auch, und übermorgen. „Ich bete tatsächlich jeden Abend im Bett zu Gott“, sagte sie in einem Instagram-Video des „schön laut“-Videopodcasts. „Mache ich, seit ich denken kann. Das ist ein Ritual, es gibt keinen Abend, wo ich das nicht mache. Mit Hand zusammenschlagen und das Kreuz machen und so was.“ Mai und ihre Familie sind nach eigenen Worten keine Kirchenmitglieder mehr. Ihr Glaube sei davon aber nicht berührt. „Wir sind ausgetreten, und ich habe meinen Glauben für mich“, sagt sie. Nicht nur an Gott: „Ich glaube auch schon ans Universum und Energien und Karma.“ Im Beten sehe sie eine positive Kraft: „Es bringt eine Demut. Wenn du an irgendwas glaubst, dann bringt es eine Demut in dein Leben, und das finde ich wichtig und schön.“

Sebastian Gollnow

Anna-Nicole Heinrich, 30, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, steigert das Bruttosozialprodukt mit ihrem Konsumverhalten nur unmerklich. „Mein Kleidungsstil ist ziemlich unaufgeregt, ich kaufe nicht gern Klamotten“, sagte sie der Bunten. „Wenn ich Geld ausgebe, dann eher für Schuhe oder schöne Lampen, die dann allerdings gebraucht.“ Neulich habe sie auf Kleinanzeigen ein tolles Fahrrad für 50 Euro gekauft. „Das werde ich mir schön herrichten. Ich möchte nicht, dass wertige Sachen weggeworfen werden.“ Um die Finanzen kümmere sich ihr Mann, sie erledige alles Handwerkliche.

Sven Hoppe

Mick Jagger, 82, Gesangstalent, könnte sich vorstellen, im Jahr 2027 auf Bühnen zu stehen. „Ich habe neulich erst in einem Pub gesungen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Das spricht doch für sich. Ich bin bereit.“ Im Juni hatte der Frontmann der Rolling Stones Gäste in einem Pub in Oxford mit einem spontanen Auftritt überrascht. Dort sang er bei einer öffentlichen Folk-Session gemeinsam mit Studenten. Begleitet wurde er dabei von Matt Clifford, dem Tour-Keyboarder der Stones.