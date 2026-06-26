Barack Obama , 64, Basketballfan, will es langsamer angehen. In seinen acht Jahren als US-Präsident hat Obama immer wieder mit prominenten Gästen im Weißen Haus Basketball gespielt – nun geht er seinem Lieblingssport vorsichtiger nach. Dem US-Magazin People sagte er , dass er in seinem kürzlich eingeweihten Obama Presidential Center Basketball spielen werde, allerdings nur bei Wurfwettbewerben. Er werde nicht mehr den Platz „rauf und runter“ rennen, „weil ich möchte mein Knie und meine Achillessehne schonen“. Er sei in guter Form, wenn er nur geradeaus renne. „Aber sobald ich seitlich laufe, fange ich an, mir Sorgen zu machen.“ Für ihn sei daher „der nächste Schritt“, sich wie seine Frau Michelle Obama , 62, mehr Zeit für Stretching und Beweglichkeit zu nehmen.

Andrew Park/dpa

Millie Bobby Brown, 22, Schauspielerin, schwärmt vom Opa ihres Kindes. In der „Today“-Show des US-Senders NBC sagte sie, ihr Schwiegervater, der Sänger Jon Bon Jovi, 64, sei „der Beste – genauso wie Dorothea, meine wunderbare Schwiegermutter“. Die beiden seien „einfach die engagiertesten Großeltern“. Neulich hätten ihre Schwiegereltern die Enkelin „den ganzen Tag bei sich“ gehabt und „einen Einkaufswagen voller Sachen für sie gekauft“. Aber auch zu Hause sei Jon Bon Jovi sehr liebevoll mit seiner Enkelin. „Er krabbelt einfach ständig mit ihr auf dem Boden herum, lacht sich kaputt und filmt alles, was sie Neues macht.“ Millie Bobby Brown und ihr Mann Jake Bongiovi hatten im Sommer 2025 ein Baby adoptiert.

Felix Hörhager/dpa

Evelyn Burdecki, 37, Reality-TV-Darstellerin, lehnt Perfektion ab. Zumindest in der Frage, was ihr künftiger Mann mitbringen sollte. Der Zeitschrift Bunte sagte die RTL-Dschungelkönigin von 2019, sie wolle keinen „perfekten Mann“, weil vermeintlich perfekte Männer „für mich total langweilig“ seien. „Perfekte Männer sind für mich nicht abenteuerlustig und perfekte Männer sind sehr eitel.“ Dass für sie bisher „noch nicht der Richtige“ dabei gewesen sei, das liege aber nicht nur an ihren Ansprüchen. Burdecki denkt, dass alle denken würden, dass sie „reichlich Dates“ habe. „Das stimmt aber nicht. Ich habe auch Probleme mit meinen Dates. Ich habe total oft auch Männer, die keine Lust haben, mit mir aufs Date zu gehen.“ Sie habe schon „mindestens 15 Abfuhren erhalten“.

Vianney Le Caer

Patrick Dempsey, 60, Schauspieler, hätte seiner Mutter gern mehr geholfen bei ihrem Kampf gegen den Krebs. „Man fühlt sich wirklich hilflos“, sagte er einem Gespräch mit „Good Morning America“. „Das war eines der letzten Bilder, die ich mit meiner Mutter hatte“, sagte er, während im Hintergrund ein Foto zu sehen war, das ihn mit seiner Mutter zeigt. Seine Mutter habe zwölf Rückfälle gehabt. „Es war brutal.“ Etwa alle zwei Jahre sei der Eierstockkrebs zurückgekommen. Trotzdem habe sich seine Mutter immer wieder gefragt: „Warum habe ich überlebt und so viele Menschen, mit denen ich die Behandlung durchgemacht habe, nicht?“ Bis zu ihrem Tod 2014 im Alter von 79 Jahren habe sich seine Mutter weiter ehrenamtlich engagiert. Deshalb habe Dempsey eine gemeinnützige Organisation gegründet, die Krebspatienten und ihren Familien kostenlose, ganzheitliche Unterstützung bietet. „Man möchte etwas Positives tun und einen positiven Einfluss haben.“

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Olivia Cooke, 32, Schauspielerin, plädiert dafür, Schauspieltalente nicht nur aus der Oberklasse zu rekrutieren. Sie selbst stamme aus der britischen „Working Class“, wie sie dem Guardian sagte. „An diesen Orten gibt es unglaublich viel Talent, aber man muss es fördern.“ Es dürfe nicht nur um „die Leute von Harrow und Eton“ gehen, denn sonst bekommt man nur eine Seite der Geschichte zu sehen. „Und die ist nicht wahrhaftig.“ Die Harrow School und das Eton College sind Privatschulen in London. „Es wird einfach völlig gleichförmig – und verdammt langweilig.“