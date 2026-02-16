Barack Obama , 64, ehemaliger US-Präsident, hat kurzzeitig Aufsehen bei Ufologen erregt. In einer Schnellfragerunde des Podcasts „No Lie“ mit Host Brian Tyler Cohen , 37, hatte Obama auf die Frage, ob Aliens real seien, knapp geantwortet: „Sie existieren, aber ich habe sie nicht gesehen.“ Eine unterirdische Anlage, in der sie angeblich festgehalten würden, gebe es jedenfalls nicht – „es sei denn, es gibt eine riesige Verschwörung, die selbst vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten geheim gehalten wurde“. Weil seine Aussagen bald viral gingen, sah er sich zu einer Stellungnahme auf Instagram veranlasst: Er habe versucht, sich bei seiner Antwort an das Prinzip der Schnellfragerunde zu halten, schrieb er. Statistisch gesehen sei das Universum so riesig, dass die Chancen gut stünden, dass es irgendwo Leben gebe. Aber, dass die Erde je besucht worden sei, halte er für unwahrscheinlich. „Ich habe während meiner Präsidentschaft keine Beweise dafür gesehen, dass Außerirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben. Wirklich!“

(Foto: (Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP/dpa))

Harry Styles, 32, Sänger, lernte in Rom das „Dolce far niente“ lieben. Nach zweieinhalb Jahren Auszeit meldete sich der britische Popstar in einem Interview im Sunday Times Magazine zu Wort. Dort sprach er über den Druck seiner Solokarriere: „Wenn du mit vier anderen Leuten in einer Band bist, kannst du dich verstecken“, sagte er. „Es lastet nie das ganze Gewicht auf deinen Schultern.“ Nach einer 22-monatigen Welttournee aber habe er etwas getan, das er noch nie getan habe: nichts. Er zog zu Alessandro Michele, 53, dem ehemaligen Kreativdirektor von Gucci, in ein Haus vor Rom und lernte, „einfach nur dazusitzen und einen Kaffee zu trinken“. Die Auszeit habe es ihm auch ermöglicht, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen – und seine neugeborene Nichte kennenzulernen. „Zu jeder anderen Zeit in meinem Leben hätte ich viel davon verpasst“, sagte Styles.

(Foto: (Foto: Christophe Gateau/Christophe Gateau/dpa))

Nina Anhan, 35, Frau des Rappers Haftbefehl, hat mehrere Einbrecher in ihrem Haus in Böblingen ertappt. Eine Hundekamera in der Küche habe sie gewarnt, dass sich jemand im Haus bewege, sagte sie der Bild-Zeitung. Die Unbekannten hätten zunächst eine Terrassentür aufgehebelt und dann beide Stockwerke durchsucht, bestätigte auch die Polizei. Sie hätten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet und seien unerkannt entkommen. „Ich bin unendlich erleichtert und dankbar, dass meinen Kindern und mir nichts passiert ist“, sagte Anhan, die das Haus kurz nach dem Einbruch verließ und mit den Kindern in den Urlaub reiste.

(Foto: (Foto: Jens Kalaene))

Susan Sideropoulos, 45, Schauspielerin, spricht eine andere Sprache als ihr Partner – zumindest in Sachen Liebe. In einem Interview mit Moderatorin Janin Ullmann verriet sie, dass sie zu den Menschen gehöre, die Zuneigung vor allem in Worten zeigten. Ihr Partner hingegen drücke Liebe durch Taten aus. Anfangs hätte das zu Missverständnissen geführt. „Aber wenn man weiß, was die Sprache ist, sieht man es in all den Dingen“, so die Schauspielerin. Sideropoulos bezog sich dabei auf die fünf Liebessprachen des Psychologen Gary Chapman: Worte der Anerkennung, gemeinsame Zeit, Geschenke erhalten, Hilfsbereitschaft oder körperliche Berührung. „Wir haben es herausgefunden, weil wir uns viel damit auseinandersetzen.“ Gute Kommunikation sei der Schlüssel für ihre nun schon 30 Jahre währende Beziehung.