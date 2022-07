Interview von Violetta Simon

Treffen sich zwei Männer. Sagt der eine "Ich hab 'nen Puff - und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler". So viel zum Inhalt des Nummer-1-Hits von DJ Robin & Schürze, der am Ballermann und am 31. Juli im ZDF-"Fernsehgarten", aber nicht mehr in deutschen Bierzelten gegrölt wird. Zum Aufreger wurde der Song erst, nachdem Würzburg und Düsseldorf beschlossen hatten, ihn wegen sexistischer Inhalte von ihren Volksfesten zu verbannen, ebenso wie die Münchner Wiesnwirte. "Nachvollziehbar, aber sinnlos" findet Sacha Szabo solche Maßnahmen. Als Unterhaltungswissenschaftler weiß er: Kalkulierte Provokation lebt von Empörung.