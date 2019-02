28. Februar 2019, 18:37 Uhr "Ballermann" Durststrecke auf der Schinkenstraße

Ab April soll man auf der Carrer del Pare Bartomeu Salvà keinen Alkohol mehr trinken dürfen.

Von Titus Arnu

Carrer del Pare Bartomeu Salvà? Kennt kein Mensch. Die nicht besonders idyllisch wirkende Gasse in Palma de Mallorca ist nicht unter ihrem echten Namen, sondern als "Schinkenstraße" berühmt. Sie führt vom Balneario 6, bei deutschen Touristen besser bekannt als Ballermann, in Richtung Stadt. An der Schinkenstraße findet man kaum spanische Metzgereien, sondern eher Sauflokale mit deutschen Namen wie Bierkönig, Hamburg und Grillmeister. Ihren Namen verdankt sie der Casa de Jamon, einer Eckkneipe zwischen Bierkönig und Hotel Pabisa Bali.

Diese Schinkenbude existierte bereits in der Zeit vor dem Massentourismus. Bis heute kann man dort Jamon Serrano, Tapas und Wein bestellen. Die breite Masse der Ballermann-Besucher ("breit" hat hier mehrere Bedeutungen) zieht es allerdings nicht wegen spanischer Spezialitäten in die Schinkenstraße, sondern eher wegen der Großraum-Discos, Biergärten und Tabledance-Clubs, in denen deutsches Bier in großen Mengen ausgeschenkt wird. Wer in das Album "Schinkenstraße Hits" reinhört, bekommt schnell einen Eindruck vom kulturellen Niveau, das dort herrscht. Jack Gelee brüllt: "Zicke Zacke Prost ihr Säcke". Ein Künstler namens Schürze grölt: "Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd". Markus Becker stimmt die Hymne "Pommes mit Senf" an.

Eindämmung des Wahnsinns

Hunderttausende deutscher Urlauber lieben genau diese Mischung aus Oktoberfest und Sonnenbrand. Die Stadt Palma dagegen will weg vom "Zicke-Zacke-Prost-ihr-Säcke"-Image und versucht, den Bierwahnsinn am Ballermann einzudämmen. Seit mehreren Jahren gehen die Behörden gegen Trunkenbolde vor. Von April an, wenn die Saufsaison langsam wieder losgeht, soll nun auch die Schinkenstraße trockengelegt werden. Bars und Lokale an der ganzen Playa de Palma müssen in Zukunft dafür sorgen, dass ihre Gäste keine Getränke und Speisen mit nach draußen nehmen.

Die Stadt Palma führt in fünf touristischen Gebieten ein Alkoholverbot auf der Straße ein, berichtet das Mallorca-Magazin. Die "städtische Verordnung für zivilisiertes Zusammenleben" soll dafür sorgen, dass sich keine Betrunkenen auf Straßen und Plätzen ansammeln. Auch die Gastronomen müssen darauf achten, dass ihre Kunden Speisen und Getränke nicht außerhalb der Lokale konsumieren. Werbung für Happy Hour, Alkohol in Schaufenstern und Sonderangebote auf Flyern sind ebenfalls untersagt. Wer mit Bierflasche oder Sangria-Becher auf der Straße angetroffen wird, muss zahlen. Bei Verstößen werden Strafen von 2200 bis 3000 Euro fällig.

Aber wie ist das am Ballermann durchsetzbar? Die Biergärten der Schinkenstraße sollen durch eine "physische Barriere" abgetrennt werden, damit das Partyvolk seine Aktivität nicht auf die Straße verlegt, erklärte Stadträtin Angélica Pastor. Ihr vernünftiges Motto, übersetzt für deutsche Besucher: Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. Die Frage ist, ob es wirklich gelingt, die Schinkenstraße trockenzulegen. Denn bislang galt dort die Devise des deutschen Saufsongkönigs Mickie Krause: "Finger weg von Sachen ohne Alkohol, Alkohol, Alkohol/ Ohne Alkohol fühlst du dich nicht wohl!"