Der Prozess gegen Baldwin war erst am Dienstag gestartet. Es geht dabei um einen Fall aus dem Jahr 2021. Bei den Dreharbeiten zum Film „Rust“ hatte Baldwin eine Waffe gezogen und abgedrückt. Aber anstelle von Platzpatronen war die Waffe mit scharfer Munition geladen. Der Schuss traf die Kamerafrau Halyna Hutchin tödlich.

Das Verfahren wurde wegen eines Ermittlungsfehlers eingestellt. Baldwins Anwälte hatten darauf plädiert, weil die Staatsanwaltschaft offenbar wichtige Beweismitteln in dem Fall vorenthalten haben soll. Dabei geht es um eine Reihe von Patronen, die erst vor einigen Monaten aufgetaucht waren und die Aufschluss darüber geben könnten, warum eine Waffe an einem Filmset mit scharfer Munition geladen war.

Die Staatsanwaltschaft warf Baldwin vor, am Set von „Rust“ rücksichtslos und aggressiv aufgetreten zu sein. Bei dem Film war Baldwin auch Produzent und als solcher mitverantwortlich für das Geschehen am Set. Im Prozess gegen die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wurde ein Video vorgespielt, in dem Baldwin sie dazu drängt, seine Pistole schneller zu laden, um weiterdrehen zu können. Damit habe er die Sicherheit am Dreh gefährdet, so der Vorwurf der Ermittler.

Baldwin streitet ab, fahrlässig gehandelt zu haben. Außerdem will er bei dem Dreh gar nicht den Abzug gedrückt haben und beruft sich dabei auf eine Untersuchung des FBI. Er plädierte auf „unschuldig“ – die Waffenmeisterin Gutierrez-Reed wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt.